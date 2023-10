Chute brutale dirait-on ! Lassana Diarra, à qui tous les observateurs promettaient un bel avenir il y a encore peu, serait devenu en très peu de temps un boulet dont aucun club ne voudrait plus se charger. Surtout pas le PSG, doublement refroidi par la blessure au genou gauche du milieu défensif de l’OM et par les 10M€ d’euros qu’il devra payer au Lokomotiv Moscou.

Porte fermée à Lassana Diarra au PSG ?

La blessure à cause de laquelle Lassana Diarra ne participera pas à l’Euro ne date pas de maintenant. C’est Gilles Favard qui le révèle. « Diarra cela fait 3 mois qu’il est blessé, 3 mois qu’il est à la ramasse. (…) On nous dit qu’il va mieux et finalement il est forfait. Ça fait 3 mois que cela traîne », soutient-il au cours d’une interview accordée à L’Equipe 21.

Une situation de nature à faire fuir le PSG, pourtant très attaché récemment encore à l’idée de recruter le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille. Surtout qu’il faudrait prévoir une très grosse prime à la signature, pour lui permettre d’honorer sa dette vis-à-vis du Lokomotiv Moscou. « La décision du TAS il va devoir les payer, le PSG ça va être niet !Les 10M€ qu’il doit payer au Lokomotiv, c’est son futur club qui va les payer », prévoit l’ancien recruteur et conseiller des Canaris.

Qui laisse tout de même au joueur une lueur d’espoir, infime soit-elle « Il a bientôt 32 ans, à part la Chine je ne vois pas qui va prendre Diarra et payer ce montant ! » Souhaitons à Diarra que sa carrière ne se termine pas tristement.