OM - Mercato : Une pépite fait un appel du pied à Rudi Garcia

Publié par Team Foot Sur 7 le 15 décembre 2016 à 17:22

L’arrivée de Rudi Garcia aux commandes du banc de l’OM l’enthousiasme. Jérémie Porsan-Clémente voit dans le technicien français un des plus grands entraîneurs en Europe et se dit apte à se mettre à son service.

Jérémie Porsan-Clémente séduit par Rudi Garcia

Les résultas escomptés ne suivent pas encore vraiment. Mais Jérémie Porsan-Clémente veut croire en des lendemains chantants avec la nomination de Rudi Garcia à l’encadrement technique de l’Olympique de Marseille. Oui, il y croit. Pourquoi pas lui à la suite de ses amis Maxime Lopez et Boubacar Kamara ?

« Mon objectif personnel, c’est de marquer une quinzaine de buts en CFA et ça se passe plutôt bien car avec 5 buts je suis meilleur buteur du championnat. Après j’espère jouer un Ligue 1 comme mes amis Maxime et Boubacar », souhaite dans les colonnes de GlobalFoot le pensionnaire du centre de formation marseillais depuis l’âge de 13 ans.

Son objectif à lui, c’est de montrer à Rudi Garcia qu’il peut aussi évoluer dans l’équipe pro comme ses deux amis. Rudi Garcia par qui le minot est passionnément séduit.

« Je veux montrer à Garcia que j’ai les capacités pour jouer en Ligue 1. C’est un très bon coach, c’est l’un des meilleurs en Europe car il l’a prouvé par son passé et dans ce qu’il est en train de faire à l’OM (…) Mais en Ligue 1, je trouve qu’on a redressé la barre. Tout n’est pas encore parfait mais on est sur deux victoires d’affilée et espérons que ça continue comme ça », rêve Jérémie Porsan-Clémente.

Mais très vite, il est rattrapé par son obsession : retrouver ses deux compères en Ligue 1. Et il a d’autant espoir qu’il est désormais convaincu qu’il y a de la place pour les jeunes dans l’OM nouvelle version.

« Quand on voit Maxime Lopez et Boubacar Kamara qui jouent avec les professionnels, on sent que les jeunes sont inclus dans le projet. Après maintenant qu’il y a de l’argent, le club peut acheter des grands joueurs. Mais ça doit être une motivation pour nous. Donnons nous les moyens d’arriver à jouer avec les grands joueurs qu’ils vont acheter », a exhorté le jeune Martiniquais apparu seulement deux fois avec les pros, du temps de Bielsa puis de Michel.