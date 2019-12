OL : Rudi Garcia lâche sa décision sur le mercato d’hiver

À la suite de Juninho qui a fait savoir que l’ OL est en quête d’un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant du profil de Memphis Depay, Rudi Garcia a fait connaitre sa décision pour le mercato hivernal, en conférence de presse.

Comment Rudi Garcia va-t-il remplacer les blessés à l' OL ?

L’ OL a reçu un gros coup dur avec les blessures (rupture du ligament croisé antérieur) de Memphis Depay (attaquant) et Jeff Reine-Adélaïde (milieu offensif). Ils sont forfaits pour le reste de la saison. Quant à Léo Dubois (arrière latéral droit) et Youssouf Koné (arrière latéral gauche), ils ont subi une opération, respectivement du genou et de la cheville. Ils sont absents pour une longue période selon le club rhodanien.

Face à ces absences de taille, Juninho a annoncé des renforts en janvier. Il a fait savoir que l’ OL cherche un joueur à la place de Memphis, un défenseur central et un troisième joueur dans l’entrejeu. Rudi Garcia, lui se montre très réservé sur la question du mercato de janvier. Selon l’entraineur des Gones, « ça ne sert à rien de recruter des joueurs qui ne vont rien apporter à son groupe ».

Malgré les blessés et forfaits, il pense pouvoir compter sur les joueurs disponibles de son effectif. « Je fais avec mon effectif actuel », a déclaré Rudi Garcia, tout en précisant qu’il va parler du mercato avec Juninho (directeur sportif) et Florian Maurice (le responsable de la cellule recrutement).