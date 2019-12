Barça - Real Madrid : Valverde identifie le danger numéro un

Le FC Barcelone s’apprête à affronter son éternel rival, le Real Madrid demain mercredi (20h) au Camp Nou. Ernesto Valverde, l’entraineur catalan s’est exprimé sur ce Clasico et se méfie particulièrement d’un joueur madrilène.

Barça : Ernesto Valverde se méfie de ce Madrilène.

C'est le choc très attendu en Espagne et un peu partout dans le monde. En effet, le FC Barcelone et le Real Madrid s’affrontent demain mercredi pour le premier Clasico de la saison. Les deux éternels rivaux sont à égalité de point en tête du championnat (35 points chacun). De quoi épicer un peu plus ce choc très attendu en Catalogne.

D’ailleurs, à quelques heures de cette rencontre, Ernesto Valverde a évoqué l’atout numéro un du Real Madrid. L’entraineur catalan se méfie de Karim Benzema qui semble inarrêtable en cette première partie saison.

Auteur de 12 réalisations et 5 passes décisives en 15 rencontres de Liga cette saison, l’international français sera sans doute l'élément dangereux pour la défense catalane. Et Ernesto Valverde sait qu’il sera « essentiel de le maitriser », car l’avant-centre madrilène « trouve le chemin des filets de plus en plus facilement ».

Le tacticien espagnol se méfie de l’ancien Lyonnais. Et il n'est pas le seul, tant le buteur madrilène impressionne cette saison.