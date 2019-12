OL : C’est l’hécatombe à Lyon avant d’affronter le Toulouse FC.

L’ OL affronte le Toulouse FC en 8e de finale de la Coupe de la Ligue, mercredi (18h45), à Décines. Mais l’équipe de Rudi Garcia est décimée avant ce match.

Quelle équipe de l’ OL face au Toulouse FC ?

Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde ont été victimes, d’une rupture du ligament croisé antérieur au genou et leur saison est terminée. Bien avant l’attaquant et milieu offensif, l’ OL avait perdu Léo Dubois et Youssouf Koné pour une longue période. Opérés respectivement du genou et de la cheville, les deux arrières ne rejoueront pas avant février 2020.

En plus de ces quatre joueurs importants, Rudi Garcia ne pourra pas compter sur Marçal et Rafael, face au Toulouse FC, en coupe de la Ligue, ce mercredi 18 décembre. L’entraineur des Gones a appris que les deux défenseurs « seront certainement forfaits ».

Quant au milieu de terrain brésilien, notamment Thiago Mendes, il n’est pas sûr de revenir pour ce match. Et ce n’est pas tout ! Le capitaine Jason Denayer est aussi incertain. Et pour cause, il « était un peu malade » d’après le coach de l’Olympique Lyonnais.

Face à toutes ces incertitudes et aux nombreux forfaits, l’on est amené à se demander quelle équipe Rudi Garcia va-t-il aligner face au Toulouse FC, mercredi soir ?