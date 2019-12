OM - Mercato : Lihadji proche de céder à une offre alléchante ?

L’ OM n’en a pas encore fini avec le dossier Isaac Lihadji, loin de là. L’affaire se complique, tant de grosses écuries sont attirées par le jeune ailier droit marseillais qui vient même de recevoir une belle offre d’un club de Ligue 1.

Une nouvelle offre de l’ OM pour Isaac Lihadji ?

Isaac Lihadji est un jeune talent très prometteur. Pur produit du centre de formation de l’ OM, il s’est illustré à la Coupe du monde U17 au Brésil en inscrivant 3 buts. Pour les dirigeants marseillais, très portés sur la formation, il n’est pas question de laisser filer le minot. Autrement dit, il doit signer un contrat professionnel, lui qui n’est lié que par un bail aspirant finissant au terme de la saison.

Pour signer, Isaac Lihadji demande gros : une prime à la signature d’1,5 million d’euros et un salaire mensuel de 50 000 euros. Des sommes que l’ Olympique de Marseille, en difficulté financière, ne serait pas en mesure de lui garantir. D’où un premier blocage dans les négociations.

Mais l’ OM ne veut pas perdre Isaac Lihadji. Alors, les dirigeants marseillais ont relancé les discussions avec une nouvelle offre proche des réclamations de la pépite : une prime à la signature de plus d’1 million d’euros et un salaire mensuel de 40 000 euros. Une proposition qui ne semble cependant pas emballer la jeune perle…

L’ OM confronté à une concurrence pléthorique pour Isaac Lihadji ?

Et il y a de quoi s’inquiéter. Car Isaac Lihadji ne manque pas de courtisans, et non des moindres. Au nombre des prétendants au profil du prodige olympien, Foot Mercato cite le Red Bull Leipzig, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, la Juventus Turin, le FC Barcelone, Arsenal, Tottenham et le Valence FC. De grosses écuries qui ont toutes approché l’entourage de l’attaquant marseillais.

De quoi troubler déjà le sommeil des dirigeants de l’écurie phocéenne ? Certainement.

Isaac Lihadji reçoit une offre d’un club de Ligue 1

Mais c’est surtout le LOSC, également attiré par le talent du joueur de 17 ans, que l’ OM devrait redouter le plus. D’après les informations obtenues par la source, les recruteurs lillois ont proposé à Isaac Lihadji une prime à la signature de plus d’1 M€ et un salaire mensuel de 45 000 euros.

La pépite marseillaise va-t-elle céder à l’offre du LOSC ? Tous les protagonistes du dossier retiennent leur souffle…