LOSC : Petite frayeur pour Victor Osimhen à Monaco

Victor Osimhen a passé une soirée contrastée mardi. L’attaquant nigérian du LOSC a d’abord ouvert le score avant de céder sa place quelques minutes plus tard suite à un malaise.

Coup dur pour Victor Osimhen.

Mardi, le LOSC a validé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Les Dogues se sont imposés (3-0) sur la pelouse de l’AS Monaco. Les buts lillois ont été inscrits par Victor Osimhen (19e) et Loïc Rémy (45+2, 86e).

Malgré cette victoire, les Lillois ont eu une petite frayeur. Auteur de l’ouverture du score, Victor Osimhen a dû céder sa place quelques minutes plus tard. L’attaquant nigérian a quitté la pelouse de Louis II suite à un malaise. Le buteur lillois n’a pas pu célébrer son but. Il se tenait la tête et s'est allongé sur la pelouse pendant quelques minutes avant d’être transporté à l’hôpital.

Aux dernières nouvelles, Victor Osimhen va mieux. Christophe Galtier a en effet donné des nouvelles rassurantes au sujet de son poulain en indiquant que tout était rentré dans l’ordre. Le coach du LOSC ignore pour le moment la nature du malaise du natif de Lagos. Celui-ci est incertain pour la prochaine journée de Ligue 1. Le technicien français attend le bilan médical pour être fixé sur la disponibilité de son attaquant.

Samedi, le LOSC reviendra à Louis II pour affronter Monaco dans le cadre de la 19e journée du championnat. Les Dogues sont en grande forme et viennent d’aligner quatre victoires de rang. Ils occupent la 3e place à quatre points de l’OM (2e). L’absence de Victor Osimhen, meilleur buteur du club en championnat (9 buts), pourrait être préjudiciable à Lille. Le club nordiste voudra finir la mi-saison sur une victoire.