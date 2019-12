PSG - Mercato : Un gros échec de Leonardo démasqué

Leonardo est certainement perçu comme un grand directeur sportif au service du PSG. Mais on se méprendrait gravement de croire que le Brésilien réussit tout ce qu’il entreprend.

Le PSG satisfait du retour de Leonardo ?

Le PSG a certainement applaudi le retour de Leonardo. Et il y avait de quoi. Le Brésilien n’avait-il pas déjà montré son savoir-faire au début du projet QSI avant de s’en aller du Paris Saint-Germain ? Alors, c’est tout naturellement que son retour aux affaires a été apprécié par les supporters.

PSG : Leonardo en échec sur un dossier estival ?

Mais hélas, comme tout homme sur terre, Leonardo n’est pas infaillible. Il est vrai que son bilan depuis son arrivée est satisfaisant, avec les signatures de Keylor Navas, d’Idrissa Gueye…

Cependant, l’ancien Milanais n’a pas toujours eu le succès escompté dans tout ce qu’il avait entrepris. Selon une information divulguée par L’Equipe, Leonardo aurait voulu se séparer de Leandro Paredes lors du mercato estival. Il faut dire que le milieu de terrain argentin n’avait pas été convaincant depuis son arrivée sous Antero Henrique.

Un échec pour Leonardo d’autant plus retentissant qu’il ne réclamait que 20 millions d’euros pour le départ de l’ancien du Zénith Saint-Pétersbourg, que les recruteurs du PSG avaient eux, acquis 47 millions d’euros. Mais il faudrait désormais croire que Thomas Tuchel, dont Leandro Paredes joue un rôle de plus en plus important dans l’effectif, s'oppose à son départ en janvier, bien que toujours souhaité par Leonardo.