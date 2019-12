PSG - Mercato : L’improbable prédiction de Platini pour Mbappé

Alors que le PSG souhaite prolonger son bail expirant en juin 2022, Kylian Mbappé est fortement pressenti pour rejoindre le Real Madrid, son club de rêve. Mais Michel Platini vient de lâcher une grosse prédiction sur l’avenir du prodige français.

Quelle sera la future destination de Kylian Mbappé ?

Impressionnant avec le PSG, Kylian Mbappé portera-t-il un jour les couleurs du Real Madrid ? Cela ne surprendra personne, tant l’international français vise cet objectif et depuis très longtemps. Comme l’a récemment expliqué son ancien président à l’ AS Monaco, Vadim Vasilyev. D’ailleurs, le Real Madrid ne cache plus son intérêt pour Kylian Mbappé et serait prêt à faire une véritable folie pour arracher sa signature. Une offre de plus 400 M€ serait en préparation à Madrid.

Seulement du côté du Paris Saint-Germain, il est hors de question de laisser filer le natif de bondy. Les dirigeants s’activeraient afin de prolonger le contrat du joueur de 20 ans de trois saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2025. Une extension de bail assortie d’un salaire conséquent (soit 25 M€ par an). Et pour Michel Platini, Kylian Mbappé pourrait ne jamais débarquer à Madrid.

Kylian Mbappé parti pour terminer sa carrière au PSG ?

En effet, dans des propos rapportés par Figaro, la légende du football français explique que « c’est vrai qu’il y a des Real Madrid, des Juventus », mais que l’écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi possède des ressources financières nécessaires pour conserver le plus longtemps possible le Champion du monde. Michel Platini estime que « Mbappé peut très bien faire toute sa carrière au PSG, qui a mis le football français dans une autre dimension ».

Reste à savoir si le crack parisien sera prêt à renoncer à son grand rêve, en restant à Paris.