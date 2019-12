FC Barcelone : Griezmann révèle son ultime ambition

Antoine Griezmann a rejoint le FC Barcelone cet été malgré les supplications de l’Atletico Madrid dont il était le joueur phare. Tout comme il a laissé son nom dans les annales des Colchoneros, l’attaquant français veut écrire un pan de l’histoire des Barcelonais.

Antoine Griezmann veut marquer l’histoire du FC Barcelone

Antoine Griezmann ne s’est pas encore imposé avec le FC Barcelone qu’il a rejoint cet été contre 120 millions d’euros. De quoi le convaincre qu’il s’est trompé en quittant l’Atletico Madrid où il était le roi ? Pas du tout.

S’il est vrai que le champion du monde français peine encore à trouver ses marques avec les Blaugranas, personne en revanche ne va jusqu’à dire qu’il a les pieds carrées. Pour la simple et bonne raison qu’Antoine Griezmann est réellement un grand joueur. Un statut qu’il veut prouver au FC Barcelone en laissant son « nom dans l'histoire de ce club », comme il l’a expliqué dans une interview accordée à Movistar+.

Pas sûr que l’entraîneur Ernesto Valverde et les socios catalans ne soient pas heureux d’entendre ces propos. Mais après les paroles, place à la réalité de la pelouse. Et la réalité de la pelouse, c’est déjà le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid ce mercredi soir (20h).