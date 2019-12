ASSE - PSG : Incidents, la préfecture de la Loire monte au créneau

Le stade Geoffroy-Guichard a été suspendu à titre conservatoire à cause des incidents survenus lors du match entre l’ ASSE et le PSG, dimanche dernier. À la suite du club, la préfecture de la Loire a également réagi, via un communiqué de presse.

Après l' ASSE, la préfecture de la Loire réagit à la décision de la LFP.

En attendant la réunion de la commission de discipline de la LFP, ce mercredi 18 décembre (18h), l’ ASSE a été punie pour les incidents dans son stade lors de la réception du PSG. Ainsi, le stade Geoffroy-Guichard a été sanctionné d’un huis clos total à titre conservatoire, lundi.

Le club ligérien avait réagi à cette décision, en indiquant qu’il prend acte mais il a également déploré « une sanction collective qui pénalise tout un stade ». Ce mercredi, c’est au tour de la préfecture de la Loire de monter au créneau.

Via un communiqué de presse, elle a informé qu’elle aussi prend acte de la décision prise à titre conservatoire par la commission de discipline de la LFP. Et comme l’avait annoncé l’ ASSE, elle a fixé une réunion ce jeudi 19 décembre en préfecture, pour trouver les solutions, afin d’éviter de tels débordements dans le Chaudron.

Notons que les supporters stéphanois, qui célébraient les 20 ans de la section Avant-Garde, appartenant au groupe ultra Magic Fans, avaient allumé des feux d’artifice et craqué des fumigènes. Les incidents survenus (affrontements entre les stadiers parisiens et stéphanois) avaient occasionné des blessés parmi ces derniers.