OL - Toulouse : Rudi Garcia prépare une grosse surprise à Cornet

Défait par le Stade Rennais dimanche (0-1), l’ OL va tenter de renouer avec le succès mercredi. Lyon reçoit Toulouse en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Pour cette rencontre, Rudi Garcia ne pourra pas compter sur plusieurs joueurs.

Outre Léo Dubois et Youssouf Koné, Memphis Depay et Reine-Jeff Adélaïde ont rejoint l’infirmerie de l’ OL. La saison de l’attaquant néerlandais et du milieu de terrain français est déjà terminée. De même, Rafael et Fernando Marçal sont incertains pour cette rencontre. Par ailleurs, dans le groupe convoqué par Rudi Garcia, il n’est pas certain que Jason Denayer et Thiago Mendes disputent la partie.

Avec cette hécatombe, Rudi Garcia devrait aligner un onze inédit. Selon Radio Scoop, le coach de l’ OL devrait aligner Maxwel Cornet comme latéral gauche. L’attaquant ivoirien pourrait évoluer à ce poste alors que le jeune Melvin Bard devrait être ménagé ou remplaçant. Cornet sacrifié, d’autres joueurs pourraient saisir leurs chances aux avant-postes.

Rayan Cherki et Amine Gouiri devraient postuler à une place pour suppléer Bertrand Traoré, Martin Terrier ou Moussa Dembélé. Au milieu, Maxence Caqueret a de nouveau été convoqué par Rudi Garcia.

Le groupe de Lyon contre Toulouse : Lopes, Tatarusanu, Tete, Marcelon, Andersen, Denayer, Solet, Bard, Aouar, Caqueret, Tousart, Mendes, Lucas, Terrier, Dembélé, Cherki, Traoré, Gouiri, Cornet.