Stade Rennais : La priorité hivernale de Julien Stéphan connue.

Sorti de sa période de galère d’environ deux mois, le Stade Rennais enchaîne entend poursuivre sur sa belle série dans la deuxième moitié de saison. Et Julien Stéphan, le coach de l’équipe bretonne sait que cela passe par un ajustement durant le mercato hivernal. Les choses se précisent même déjà de ce côté.

Julien Stéphan cible un profil bien déterminé !

Après une série noire de sept matches toutes compétitions confondues sans victoire, le Stade Rennais peut désormais respirer et entrevoir l’avenir avec plus de sérénité. Annoncé dans le collimateur de ses dirigeants, Julien Stéphan a réussi à renverser la vapeur avec cinq victoires consécutives autant en championnat qu’en Ligue Europa. Quatrième de Ligue 1 avec un match de moins, le club breton peut donc nourrir de belles ambitions et va profiter du marché de janvier pour tenter de se renforcer.

En effet, d’après les informations du quotidien L’Equipe, Julien Stéphan et son président Olivier Letang penseraient à s’offrir les services d’un « attaquant polyvalent, rapide, explosif, capable de prendre la profondeur » pour donner un coup de main à l’international sénégalais M'Baye Niang. Toujours selon le journal sportif, le SRFC n’exclurait pas également la venue d’un arrière gauche si Souleyman Doumbia, qui joue peu et qui est sur la liste des transferts, venait à s’en aller cet hiver.

A suivre donc...