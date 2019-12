ASSE - PSG : Sanctions, le DG de la LFP enfonce l’AS Saint-Étienne

Didier Quillot, le directeur général de la LFP a commenté la décision rendue par la Commission de discipline, à titre conservatoire, à l’encontre de l’ ASSE, suite aux incidents survenus à Geoffroy-Guichard, lors de la réception du PSG.

ASSE - PSG : Didier Quillot pointe la radicalisation des supporters.

Après la réunion exceptionnelle, au cours de laquelle la commission de discipline de la LFP a prononcé un huis clos total, à titre conservatoire contre l’ ASSE, cette même commission se réunit ce mercredi 18 décembre (18h).

En attendant les éventuelles sanctions contre les incidents survenus lors du match entre l'AS Saint-Étienne et le Paris Saint-Germain à Geoffroy-Guichard, Didier Quillot, directeur général de la LFP a exprimé son avis sur les événements de dimanche. Il n’est pas tendre avec l' ASSE.

Selon le responsable, les supporters se radicalisent de plus en plus et cela « est absolument incompréhensible et inacceptable ». Selon le patron de Didier Quillot, « il faut que les clubs concernés par la violence de leurs fans reprennent le contrôle de leurs supporters ».

Bien avant de faire connaitre son opinion sur RMC Sport, le dirigeant de la Ligue de Football Professionnel a précisé que « la commission de discipline est indépendante » et qu’elle a pris ses responsabilités immédiatement, en se réunissant d'urgence.