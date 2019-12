Stade Rennais : Clément Grenier, le gros coup dur

Le Stade Rennais affronte Amiens pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Un match que ne disputera pas Clément Grenier, touché au mollet et forfait pour la rencontre.

Une mauvaise nouvelle tombe pour Clément Grenier.

Vainqueur de la Coupe de France la saison dernière, le Stade Rennais va tenter de s’arroger une autre Coupe cette année. Mercredi, le club nordiste se déplace au stade de la Licorne pour affronter Amiens. Le match compte pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Une rencontre à laquelle ne prendra pas part Clément Grenier.

Le milieu de terrain est forfait pour cette affiche. Avant le match, Julien Stéphan a donné des nouvelles de l’ancien lyonnais. A en croire le coach des Rouge et Noir, Clément Grenier ne rejouera plus en 2019. Le joueur de 28 ans souffre d’un problème musculaire au mollet. « Il ne sera pas apte non plus pour la réception de Bordeaux samedi », a annoncé l’entraîneur du Stade Rennais.

Clément Grenier vit une deuxième saison difficile à Rennes. Julien Stéphan n’a pas souvent hésité à l’écarter, lui reprochant une baisse de régime. Il n’y a plus qu’à espérer que le milieu de terrain revienne en pleine forme à la reprise. Il a déjà disputé 15 matchs toutes compétitions confondues cette saison, dont 14 en tant que titulaire.

Touché au doigt, Mbaye Niang devrait pour sa part disputer le match contre Amiens. Julien Stéphan a indiqué que l’attaquant sénégalais souffre d’une fracture au doigt. Une protection devrait lui permettre de prendre part à la rencontre, d’après le technicien breton.