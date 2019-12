OM - Mercato : Fraude, Bernès lourdement condamné

Il a beau courir, Jean-Pierre Bernès a fini par se faire rattraper par la justice. L’ancien directeur général de l’ OM a été condamné à payer une somme conséquente dans ce qui avait été nommée l’affaire des comptes de l’ OM.

OM : une histoire qui durait depuis 1998

Les faits remontent à 1998. Il s’agissait d’un dossier d’abus de biens sociaux portant sur différents transferts. Une affaire pour laquelle Jean-Pierre Bernès, alors directeur général de l’ Olympique de Marseille, avait été condamné à verser 11 millions d’euros de dommages et intérêts de manière solidaire avec d’autres dirigeants et différents intermédiaires impliqués dans la magouille.

Mais Jean-Pierre Bernès était parvenu à passer entre les mailles du filets en prétextant une prétendue insolvabilité. Une prétention en béton avec 18 procédures judiciaires restées vaines depuis la condamnation initiale et celle en appel.

OM : Jean-Pierre Bernès condamné à payer 2 345 000 euros

Mais en octobre dernier, un juge a voulu éclarcir l’affaire et a conclu que l’ancien responsable olympien avait « organisé frauduleusement son insolvabilité ». Le réaction de la justice ne s’est pas fait attendre. Coincé cette fois-ci, le célèbre agent de joueurs et d’entraîneurs a « reconnu les faits » mardi selon La Provence. Il a été condamné à payer 2,3 millions d’euros pour l’affaire des comptes de l’ OM et 45 000 euros pour avoir frauduleusement organisé son insolvabilité.

« J’ai payé ma dette. » Telle est la conclusion de Jean-Pierre Bernès lui-même dans les colonnes du quotidien régional à cette cavale judiciaire de 21 ans.