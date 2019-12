OL : Rudi Garcia en rogne contre le calendrier de son équipe.

Avant le 8e de finale de la Coupe de la Ligue qui oppose l’ OL au Toulouse FC, ce mercredi (18h45), Rudi Garcia a exprimé sa colère face au calendrier de son équipe qu’il estime chargé.

Rudi Garcia déplore l'enchainement des matchs pour l' OL.

Rudi Garcia et l’ OL affrontent le Toulouse FC d’Antoine Kombouaré en 8e de finale de la Coupe de la Ligue, ce 18 décembre (18h45), au Groupama Stadium. Ce match arrive après la 18e journée de Ligue 1 face au Stade Rennais (0-1) disputée le dimanche 15 décembre et le match de Ligue des Champions contre le RB Leipzig, le mardi 10 décembre.

Soit, trois matchs en l’espace de huit jours. Et le coach de l’Olympique Lyonnais, qui a perdu quatre joueurs dans l’enchainement de ses matchs est dépité. « On aura joué 7 matchs en 22 jours. C’est une cadence inhumaine pour des joueurs de foot », a fait remarquer Rudi Garcia en conférence de presse, avant la réception du Toulouse FC.

Selon le coach des Gones, « il faut mettre un terme à ces cadences infernales, sinon les joueurs seront à l’infirmerie pour de longues périodes ». Justement, Memphis Depay et Jeff Reine Adélaïde, tous les deux victimes d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou ont rejoint Léo Dubois (opéré du genou) et Youssouf Koné (opéré de la cheville) à l’infirmerie.

La trêve hivernale peut-elle régler le problème des blessures à l' OL ?

D’après le technicien de l’ OL, les nombreuses blessures dans son équipe sont dues en général à l’enchainement des matchs. « Je suis pour un calendrier allégé. Il faudra réfléchir pour le spectacle et pour les joueurs », a-t-il laissé entendre.

Il faut souligner que l’ OL est engagé en Ligue 1 et en Ligue des Champions, et compte également de nombreux joueurs internationaux qui sont souvent en sélection lors des trêves internationales. Sans oublier évidemment la Coupe de la Ligue, compétition que Lyon démarre ce mercredi au stade des 8es de finale, mais aussi les 32es de finale de la Coupe de France programmée le 3, 5 et 5 janvier 2020.

Pour finir, Rudi Garcia a vivement souhaité que la trêve hivernale arrive pour que ses joueurs puissent souffler.