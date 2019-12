PSG - Mercato : Carlo Ancelotti, bonne nouvelle pour le Paris SG

En cas de départ Thomas Tuchel, le PSG songerait à attirer Carlo Ancelotti. Et le club parisien vient de recevoir une bonne nouvelle concernant ce dossier.

Carlo Ancelotti, la voie se dégage pour le PSG ?

Lié jusqu’en 2021 avec le PSG, Thomas Tuchel pourrait ne pas aller au bout de son contrat. Et pour cause, en cas d’une élimination précoce du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, on voit mal l'Allemand poursuivre son aventure sur le banc parisien. Les dirigeants parisiens n’accorderont pas indéfiniment leur clémence au tacticien de 46 ans et travailleraient déjà sur sa succession.

Pour remplacer Thomas Tuchel, les Parisiens porteraient leur choix sur Carlo Ancelotti. Foot Mercato a récemment révélé que Leonardo serait déjà entré en contact avec le coach italien afin de renouer le dialogue en vue d’une nouvelle collaboration. Et un retour de Carlo Ancelotti sur le banc parisien reste possible, d’autant plus que la voie commencerait déjà à se dégager pour le Paris SG dans ce dossier XXL.

Un prétendant de moins pour le PSG dans ce dossier ?

En effet, selon les informations de ESPN, le PSG vient de voir l’un de ses concurrents se retirer de ce dossier. La source explique qu’Arsenal, en quête d’un nouvel entraineur, miserait désormais sur une arrivée de Mikel Arteta, (le coach adjoint de Manchester City) plutôt que sur Carlo Ancelotti, libre de tout engagement depuis son départ de Naples. L'affaire serait même en très « bonne voie » pour les Gunners. Ce qui risque par ricochet de faire les affaires de Paris Saint-Germain pour Carlo Ancelotti.

Mais que les Parisiens se gardent de crier vite la victoire. Puisque Everton souhaite également recruter le tacticien italien et serait en passe de rafler la mise.