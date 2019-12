Montpellier : Bientôt un autre coup dur pour Michel Der Zakarian ?

Le Montpellier Hérault SC est éliminé de la Coupe de la Ligue. Mardi, le MHSC a été battu (0-1) au stade Auguste-Delaune par le Stade de Reims. Des sanctions devraient tomber pour les Montpelliérains.

Montpellier bientôt frappé par la LFP ?

Fin de l’aventure en Coupe de la Ligue pour Montpellier. Mardi en déplacement sur la pelouse d’Auguste-Delaune, le MHSC s’est incliné sur le plus petit des scores devant le Stade de Reims (1-0). Les Montpelliérains ont eu du mal à retenir leurs nerfs et ont terminé la rencontre en infériorité numérique.

Mihailo Ristic a en effet laissé ses coéquipiers après son expulsion à la 69e minute. Quelques minutes plus tard Cafaro inscrivait le seul but de la partie sur penalty. Eliminé en Coupe de la Ligue, une autre mauvaise nouvelle pourrait arriver pour Montpellier. En effet, Michel Der Zakarian et Geronimo Rulli devraient être sanctionnés par la LFP.

L’entraîneur montpelliérain avait eu des mots durs dans les couloirs de Pierre-Mauroy vendredi. Montpellier venait alors de s’incliner (2-1) contre le LOSC lors de la 18e journée. Le technicien arménien n’avait pas ensuite manqué de pester contre la VAR en conférence de presse. A ce sujet, Bernard Queneutte de France Bleu Hérault révèle que le coach du MHSC était convoqué mardi à la Commission de discipline de la LFP.

Comme lui, Geronimo Rulli devrait écoper d’une sanction. Le portier argentin n’avait pas hésité à insulter Jérôme Brisard, le central de la rencontre. Pour rappel, Dimitry Payet avait écopé de quatre matches de suspension en début de saison pour avoir insulté un arbitre en plein match. De nouvelles sanctions sont donc attendues à Montpellier après la fermeture de la tribune Etang de Thau.