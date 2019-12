OM, AS Monaco - Mercato : Une pépite étrangère a fait son choix !

Annoncé dans le viseur de l’ OM et de l’ AS Monaco, Strahinja Pavlovic a fait son choix ce mercredi. Le jeune défenseur central du Partizan Belgrade rejoindra officiellement son nouveau club dès l’ouverture du mercato hivernal.

L’ OM et l’ AS Monaco aux trousses de Strahinja Pavlovic

Strahinja Pavlovic est un jeune défenseur central serbe de 18 ans. Talentueux et très prometteur, le joueur du Partizan Belgrade a fait bonne impression aux recruteurs de l’ OM. C’est connu que le club olympien ne cracherait pas sur une opportunité de signer un défenseur central pour anticiper un départ de Boubacar Kamara que de plus en plus de grosses écuries surveillent attentivement…

Mais il n’y avait pas que l’ OM à s’intéresser au dossier Strahinja Pavlovic. L’ AS Monaco était également séduit par le profil de l’international espoir serbe. C’est vrai que les plus grosses difficultés de l’ AS Monaco cette saison se situent au niveau de la défense. Pour les recruteurs monégasques, le jeune Serbe serait donc une bonne prise en vue de renforcer le secteur.

OM, AS Monaco : le prochain club de Strahinja Pavlovic officiellement connu

Ce mercredi, Strahinja Pavlovic a fait son choix. Selon le compte Twitter de l’ AS Monaco, le joueur du Partizan Belgrade a décidé de rejoindre le club de la Principauté lors du prochain mercato. Il est question d’un prêt jusqu’en fin de saison, soit jusqu’en juin 2020.

Autrement dit, l’ Olympique de Marseille a été battu par les Monégasques dans le dossier Strahinja Pavlovic.