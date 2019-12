OM : Isaac Lihadji encouragé à tourner dos à l'Équipe de France

Isaac Lihadji a brillé avec l’ Équipe de France lors du Mondial U17 au Brésil. Mais son coéquipier à l’ OM Abdallah Ali Mohamed n’aimerait pas qu’il fasse carrière avec les Bleuets…

OM : Abdallah Ali Mohamed a choisi les Comores

Abdallah Ali Mohamed est un pur produit du centre de formation de l’ OM qui a « décidé à 18 ans de rejoindre l’équipe des Comores » et en est très fier. Dans sa famille « on parle comorien » et dans son quartier, « il y a une grosse communauté » comorienne. Certains de ses oncles lui « disaient d’attendre peut-être l’équipe de France ». Un conseil qu’il n’a cependant pas suivi parce que pour lui, l’ Équipe de France, « c’était mort », comme il l’a expliqué à La Provence.

Un choix qu’il ne regrette pas. Pas plus que ses oncles qui « sont contents et tous fiers » de le voir représenter son pays et évoluer à l’ OM. Et Abdallah Ali Mohamed veut profiter de cette « chance de jouer à un haut niveau » pour « donner envie aux plus jeunes qui verront un Comorien réussir » d'apprécier le choix.

OM : Abdallah Ali Mohamed conseille la sélection des Comores à Isaac Lihadji

Abdallah Ali Mohamed et Isaac Lihadji sont des compatriotes comoriens. Le premier a choisi la sélection comorienne, le second l’ Équipe de France. Des choix dont les deux joueurs de l’ Olympique de Marseille parlent souvent entre eux. Le jeune latéral droit ne comprend pas qu’Isaac Lihadji lui « parle tous les jours » de la sélection comorienne, bien qu’il ait « joué la coupe du monde avec l’équipe de France U17 ». Pour Abdallah Ali Mohamed, son collègue est « un Comorien » qui joue bien. L’ Équipe de France l’a donc appelé.

Mais son avenir n’est pas assuré chez les Bleus. Car à la moindre difficulté, il va se faire éjecter. Alors, même si « personne ne lui dira de lâcher la France pour les Comores », bien que ce soit « aussi son pays », le jeune ailier droit de l’ OM serait bien inspiré de rejoindre la sélection comorienne pendant qu’il est encore temps.

Pas sûr qu’Isaac Lihadji suive ce conseil, lui qui nourrit de nouveaux grands rêves depuis son début chez les Bluet