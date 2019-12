OL - Toulouse FC (4-1) : CDL, Lyon en quarts de finale avec panache

L’ OL s’est bien remis de sa défaite contre le Stade Rennais (0-1) en Ligue 1 à Décines, en s’imposant face au Toulouse FC (3-1), mercredi soir, en 8e de finale de la Coupe de la Ligue.

L' OL a bien réagi en Coupe de la Ligue en l'absence de nombreux titulaires.

En l’absence de nombreux joueurs de l’ OL blessés et des cadres laissés au repos, en vue de la 19e journée de Ligue 1 prévue le samedi 21 décembre, Rudi Garcia a titularisé Jean Lucas, Ryan Cherki et Amine Gouiri face au Toulouse FC, en coupe de la Ligue.

Également titulaire, Bertrand Traoré a été très décisif face aux Toulousains. Il a d’abord donné l’avantage aux Lyonnais dès l’entame (1-0, 2e), avant de signer un doublé (3-1, 57e). Entre-temps, le milieu de terrain brésilien Jean Lucas avait conforté l’avance des Gones (2-0, 17e).

Mené (2-0) à la pause, le Téfécé avait réduit le score par Kouadio Manu Koné en début de deuxième période (2-1, 48e). Finalement, c’est Martin Terrier qui a parachevé la victoire de l’Olympique Lyonnais en inscrivant le 4e but dans le temps additionnel (90e+1).

Une belle réaction de l’ OL qui n’avait pas son gardien de but titulaire Anthony Lopes dans les perches et qui était privé de Memphis Depay, Jeff Reine-Adélaïde, Léo Dubois et Youssouf Koné gravement blessés, mais aussi de Jason Denayer (malade), de Rafael et de Fernando Marçal (touchés). Quant à Houssem Aouar, Moussa Dembélé et Lucas Tousart, ils ont démarré le match sur le banc de touche.

La composition de l' OL contre le Toulouse FC : Tatarusanu - Kenny Tete (cap.), Marcelo, Andersen, Cornet - Jean Lucas (Tousart, 81e), Thiago Mendes - B. Traoré (Aouar, 69e), Cherki, Terrier - Gouiri (Dembélé, 79e).