OL : Tension entre Marcelo et des fans, Genesio prend position

Comme ce fut le cas de Bruno Genesio, Marcelo est dans le collimateur d’un groupe de supporters de l’ OL. Une tension qui empoisonne l’environnement du club rhodanien, à l’image de ce que l’ancien entraineur avait ressenti.

Genesio défend Marcelo contre les attaques des supporters ultras.

Dans l’émission Team Duga sur RMC, Bruno Genesio a estimé que la tension entre lui et le groupe de supporters ultras de l’ OL qui ne le portaient pas dans leur coeur a « impacté les joueurs ». C’est ainsi qu’il a décidé, pour l’intérêt supérieur du club, de s’en aller librement à l’issue de la saison dernière, alors que la question de la prolongation de son contrat était sur la table de Jean-Michel Aulas.

Détesté par les Bad Gones, Marcelo a été pris en grippe le mardi 10 décembre, après la qualification des Lyonnais en 8e de finale de la C1. Une banderole déployée où il était écrit « Marcelo dégage », avec un âne en toile de fond, avait irrité le défenseur brésilien et certains de ses coéquipiers qui ne sont pas passés loin d’en venir aux mains avec les fans insulteurs.

Interrogé par la radio, Bruno Genesio « trouve cette situation très regrettable ». Vu le traitement subi à l’ OL lors de son passage sur le banc lyonnais, l’entraîneur de 53 ans ne doute pas que cela crée « un climat délétère autour du club et de l'équipe ».

Et ce dernier de déplorer le comportement du public de l’Olympique Lyonnais. « On ne peut pas jouer contre son équipe lorsque l'on se dit supporter, quels que soient les raisons et les arguments », a glissé l’ancien coach des Gones (décembre 2015 à mai 2019).

Contrairement aux menaces, injures et autres attaques des supporters fanatiques, ce qui importe aux yeux de Bruno Genesio « c'est que l'équipe gagne, quels que soient l'entraîneur et les joueurs qui la composent ». Car explique-t-il : « l’équipe ne peut pas avoir des résultats positifs lorsqu'il y a un climat aussi délétère ».

Pour rappel, les Bad Gones reprochent à Marcelo de les avoir méchamment lorgnés à l’aéroport de Lyon, après la défaite contre le Benfica à Lisbonne en Ligue des Champions.