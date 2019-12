PSG - Mercato: Neymar, retentissant revirement à 180M€ au Barça ?

Neymar va-t-il finalement snober le PSG et son contrat courant jusqu’en 2022 pour retourner au Barça l’été prochain ? La presse espagnole a lâché une bombe à 180 millions d’euros ce mercredi concernant l’avenir de la star brésilienne du Paris Saint-Germain.

Vers un changement d’avis au Barça pour Neymar ?

« Pourquoi vouloir partir d'ici ? J'ai encore deux ans de contrat, l'équipe continue de progresser », a lancé Neymar dans une interview fleuve accordée mardi à France Football. S’il était très chaud pour retourner au FC Barcelone l’été passé, l’international brésilien de 27 ans pourrait finalement rester et même prolonger son contrat. Les propriétaires qatariens du PSG auraient même déjà ouvert des négociations avec son entourage dans ce sens.

Le protégé de Thomas Tuchel ne serait pas opposé à l’idée, mais préférerait attendre et se concentrer sur la saison avant de prendre une décision. Selon les informations du média catalan El Desmarque, la direction du Barça envisagerait désormais de frapper un gros coup l’été prochain et Josep Maria Bartomeu aurait inscrit le nom de Neymar sur la liste de ses priorités. Pressés en interne par Lionel Messi, les décideurs barcelonais auraient finalement tranché en faveur d’un retour de Neymar en fin de saison.

Toujours selon la même source, le père et agent du numéro 10 parisien aurait déjà rencontré Bartomeu et lui aurait clairement expliqué qu’un chèque de 180 millions d’euros pourrait convaincre Nasser Al-Khelaïfi de laisser filer son fils. Et El Desmarque assure que le Barça serait disposé à payer cette somme.

L’été s’annonce donc très chaud du côté de la capitale !