PSG - Mercato : Leonardo aguiche un double coup avec la Juve.

L’axe PSG - Juve pourrait se réchauffer à l’occasion du prochain mercato hivernal. Leonardo, le directeur sportif du club parisien, et son homologue des Bianconeri prépareraient un double coup pour les jours à venir.

Négociations en cours entre le PSG et la Juve ?

D’après les révélations du Corriere dello Sport, les dirigeants du PSG et ceux de la Juventus Turin continueraient de discuter sur plusieurs dossiers communs. Le média italien explique que Leonardo aurait inscrit sur la liste de joueurs à recruter cet hiver les noms du latéral droit turinois Mattia De Sciglio, ainsi que celui du milieu de terrain Emre Can. De l’autre côté, la formation turinoise aurait des vues sur le milieu parisien Leandro Paredes et l’arrière droit Thomas Meunier.

Le Corriere dello Sport assure donc que les Parisiens et les Bianconeri négocieraient en ce moment sur la possibilité de procéder à un échange de bon procédé en envoyant chacun ses joueurs chez l’autre et vice versa. Si la situation de Leandro Paredes peut clairement évoluer dans les semaines à venir, l’international argentin ayant totalement changé de visage lors de ses dernières apparitions sous les couleurs rouges et bleus, Thomas Meunier dont le contrat expire le 30 juin prochain, pourrait aisément être cédé par le PSG.

Affaire à suivre donc...