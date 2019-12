PSG - LDC : Dortmund aiguillonné sur les faiblesses du Paris SG !

Après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG et le Borussia, futurs adversaires, s’apprêtent désormais pour la bataille. Si l’équipe conduite par Thomas Tuchel part avec les faveurs des pronostics, les Allemands pourraient avoir un bon coup à jouer.

Une légende allemande met en garde le PSG.

Interrogé par Sky Sports, Lothar Matthäus a livré son commentaire sur la double confrontation à venir entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, lors des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Pour l’ancienne gloire du Bayern Munich et de la Mannschaft, le PSG est loin d’être le foudre de guerre dont parle les médias. Pour le Ballon d’Or et Champion du Monde 1990, « Dortmund n’a pas non plus à se cacher face à cette grande équipe. »

D’autant plus que les hommes de Lucien Favre« ont leurs chances » selon lui. Poursuivant, il explique que « le BVB a besoin de réaliser deux performances de haut niveau. » Même si le PSG possède certainement l’une des meilleures attaques du monde à l’heure actuelle, sa défense n’est pas aussi rassurante selon Lothar Matthäus, qui pense donc que l’actuel 4e de Bundesliga « doit surtout faire mal à la défense du PSG pas toujours à l’aise sur les attaques rapides. »

Thomas Tuchel et ses poulains sont donc prévenus, ils sont des failles et le BVB pourraient bien en profiter.