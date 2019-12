OM : Battu par l’ ASSE, Nîmes a hâte de se venger au Vélodrome

L’ OM recevra le Nîmes Olympique samedi (20h45) lors de la 19e et dernière journée de la phase aller de Ligue 1. Battus par l’ ASSE (2-1) mercredi en coupe de la Ligue, les Nîmois veulent remporter ce match pour faire plaisir à leurs supporters.

Incapable d’enregistrer la moindre victoire depuis le 21 septembre, le Nîmes Olympique, adversaire de l’ OM samedi prochain, n’a pas pu vaincre le signe indien hier mercredi sur la pelouse de l’ASSE. Dans son commentaire d’après-match recueilli par La Provence, Anthony Briançon s’est dit « déçu de cette élimination contre Saint-Etienne (1-2), parce que c'est une compétition où il y a peu de matchs et où on peut vite arriver à un carré final ».

Evoquant les causes de la défaite du Nîmes Olympique à Saint-Etienne, le capitaine nîmois a parlé de manque de réussite et d’erreurs qui « coûtent très cher ».

Mais pour Anthony Briançon, une belle occasion de faire oublier cette défaite aux supporters nîmois arrive à grands pas : le déplacement au Vélodrome pour défier l’ OM. Un match pour lequel le capitaine nîmois veut « donner le maximum,… ».

Et que l’ OM se tienne à carreau. La saison dernière, Anthony Briançon avait eu « beaucoup de regret… » parce qu’il n’était pas du déplacement au Vélodrome pour cause de suspension après un carton rouge contre le Stade Rennais.

Présent dans le onze nîmois cette saison, le joueur de 25 ans a « hâte de jouer au Vélodrome, en plus dans un stade archicomble » pour faire oublier l’élimination contre l’ AS Saint-Etienne.

On est impatient et curieux de voir comment les Nîmois, incapables de la moindre victoire depuis le 21 septembre dernier, comptent s’y prendre pour vaincre les Marseillais en pleine bourre cette saison, en plus dans un Vélodrome bondé.