PSG : Mbappé, un obstacle en moins pour son transfert au Real ?

Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid ? Difficile de répondre par l’affirmative, tant les obstacles qui se dressent devant le club merengue se multiplient. Mais le Français aurait écarté une piste XXL pour son avenir, ce qui risque de faire les affaires des Madrilènes.

Une piste XXL déjà écartée pour Kylian Mbappé ?

Zinedine Zidane ne le cache plus. L’entraineur madrilène en pince pour Kylian Mbappé et la réciprocité est également vrai. Le crack du PSG rêve de défendre un jour les couleurs du Real Madrid et les Madrilènes s’activeraient déjà en coulisse afin d’arracher sa signature.

Mais le Real Madrid sait pertinemment qu’il existe plusieurs écueils à surmonter pour s’offrir le prodige français. Et le club de Zinedine Zidane vient de voir l’un de ses farouches concurrents être écarté de ce dossier XXL.

Mbappé, une première victoire pour le Real Madrid ?

Dans son édition du jour, Dario Gol révèle en effet que des émissaires du FC Barcelone seraient entrés en contact avec l’entourage de Kylian Mbappé en vue d’un éventuel transfert. Mais la réponse a été limpide et négative : le joueur de 20 ans n’a pas l’intention de rejoindre le Barça, car son rêve est de défendre les couleurs merengues. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid...

Seulement pour le Real Madrid, il n’est pas encore temps de crier victoire. Car le PSG ne compte pas se séparer de l’une de ses figures de proue l’été prochain et une prolongation du natif de Bondy serait déjà envisagée.

À noter que Kylian Mbappé est lié au PSG jusqu’en juin 2022.