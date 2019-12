OL - Mercato : Tatarusanu lâche des indices sur son avenir

Ciprian Tatarusanu avait clairement exprimé son ambition, celui d’être le gardien de but N°1 de l’ OL, à son arrivée l’été dernier. Après une demi-saison à l’Olympique Lyonnais et une seule apparition en coupe de la Ligue, il n’écarte pas la possibilité de quitter la capitale des Gaules.

Tatarusanu a-t-il été trahi par les dirigeants de l' OL ?

Débarqué librement à l’ OL en juin 2019, à la fin de son contrat au FC Nantes, Ciprian Tatarusanu vit une situation compliquée entre Rhône et Saône. Il est la doublure d’Anthony Lopes au sein de l’équipe rhodanienne. Non content de son statut dès le début de la saison, le gardien de but de 33 ans se sent trahi.

« Toute ma vie, j’ai été numéro un, je suis venu pour jouer. Personne ne m’a dit que je venais pour être numéro deux », avait-il exprimé en conférence de presse, lors de sa présentation officielle. Ciprian Tatarusanu avait été soutenu par le sélectionneur de la Roumanie, notamment Cosmin Contra.

D’après ce dernier, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais avaient promis le poste de N°1 au portier venu du FC Nantes. « Ciprian Tatarusanu avait un accord verbal avec Lyon, qui voulait vendre Anthony Lopes » selon le technicien roumain.

Finalement, le Portugais n’a pas été transféré et a même prolongé son contrat jusqu’à fin juin 2022. « Lopes n’est pas parti, son transfert a échoué et Tatarusanu se retrouve maintenant dans une situation ingrate », déplore Cosmin Contra.

Ciprian Tatarusanu va-t-il quitter l'Olympique Lyonnais cet été ?

Six mois plus tard, le dernier rempart des Tricolorii ne démord toujours pas. Il est même catégorique sur son statut. « Je ne suis pas content d'être N°2 », a-t-il confié, à l’issue de son premier match de la saison, en coupe de la Ligue contre le Toulouse FC, mercredi. Toujours mécontent, Ciprian Tatarusanu compte bien prendre une décision sur son avenir « après les vacances ». « On verra ce qui se passera après », a-t-il déclaré en zone mixte.

Rappelons que le Roumain a signé un bail de trois saisons avec l’ OL, soit jusqu’en juin 2022. Malgré tout, il est possible qu’il décide de s’en aller à l’été.