Asse- Ligue 1: La remontée s’annonce difficile pour Saint-Étienne

La saison avait mal commencé à l’ Asse avant l’espoir apporté par Claude Puel. Le coach de l’ As Saint-Étienne a délogé la formation du Forez de la triste 19e place de Ligue 1 Conforama pour le pied de la première partie du tableau (11e place). Seulement, la progression entamée pourrait être freinée par les mauvaises nouvelles qui commencent à se pointer.

L' Asse peut-elle encore atteindre la première partie du classement ?

Les Verts de l’ Asse pointent aujourd’hui à la 11e place au classement de Ligue 1. Cette vertigineuse remontée a été rendue possible par la méthode Claude Puel, le coach lancé par la direction du club le 6 octobre dernier face au grand rival l’ Olympique Lyonnais. La victoire 1-0 de l’ As Saint-Étienne a envoyé un message qui indique que rien n’est perdu d’avance. Depuis, Sainté a enchainé un succès à Bordeaux (0-1), freiné les velléités de vainqueur d’Oleksandria (1-1) et Amiens (2-2) avant d’enfoncer Monaco (1-0) dans la dépression.

Les enfants du Forez reconnaissent enfin leur équipe qui alternera cependant encore quelques matchs nuls et une belle victoire 2-3 face au FC Nantes avant de chuter à Rennes (2-1). Même si les déplacements à Reims et Wolfsbourg ont été difficiles, le 4-1 infligé plutôt à l’ OGC Nice a permis aux fans de garder à l’esprit que leur club est toujours dans le coup. Il est vrai que le dernier match face au PSG (0-4) fait mal, mais Claude Puel et ses garçons ont vite redressé la tête face à Nîmes.

Le challenge à relever par l’équipe de l’Asse est d’engranger plus de succès que de défaites avant la trêve, un challenge rendu difficile par la récente perte de deux joueurs sur qui comptait s’appuyer Claude Puel. Même si le technicien stéphanois a toujours de la suite dans les idées, la perte de l’Ivoirien Jean-Eudes Aholou pour 3 matchs de suspension et la blessure qui pourrait éloigner Edmilson Indjai Correia du onze inquiètent.

Claude Puel obligé de forcer avec les joueurs sur le retour de blessures ?

Cette inquiétude pourrait cependant être de courte durée si Khazri, Saliba et Abi reviennent bien à la date annoncée, le vendredi 20 décembre. L’équipe de l’ As Saint-Étienne avait plus besoin de son monde, ce qui fait des deux dernières défections un coup dur, surtout parce que Claude Puel ne veut pas forcer avec les joueurs attendus qui seront de toute façon trop juste pour jouer le prochain match. Mais à quelque chose malheur est bon. Les autres joueurs de l’équipe vont pouvoir montrer face à Strasbourg leur réel niveau, ce qui pourrait même renforcer les données en possession du coach pour les décisions à prendre au mercato hivernal.

En attendant, une victoire, même sur le plus petit score face aux Alsaciens serait une bonne nouvelle qui va éloigner toutes les peurs concernant le redressement des comptes de l’ As Saint-Étienne au classement en championnat.