PSG - Mercato : N’Golo Kanté, Leonardo prépare un très gros truc.

Après plusieurs tentatives, le PSG n’est jamais parvenu à convaincre N’Golo Kanté. De retour au Paris Saint-Germain, Leonardo aurait pris un pari avec Doha concernant le dossier du milieu de terrain de Chelsea FC.

N’Golo Kanté, prochain gros coup de Leonardo ?

Dans une interview accordée à Canal+ pour l’émission Canal Football Club, N’Golo Kanté était revenu sur les raisons qui l’ont poussé à décliner les avances du PSG à plusieurs reprises. Le métronome de Chelsea avait alors lancé : « Je sais que j’étais à Chelsea et que j’y étais bien. Si je n’ai pas voulu venir au PSG c’était plus un choix sportif. Je me sentais bien à Londres, dans le projet et j’étais content de rester là-bas ».

Toujours à la recherche d’une vraie sentinelle afin de combler le vide laissé par Thiago Motta lors de sa retraite en 2018, le PSG n’aurait pas définitivement tiré une croix sur la piste menant à l’international tricolore de 28 ans. D’après les dernières informations recueillies par Calciomercato, c’est le nouveau directeur sportif du PSG, Leonardo, qui aurait pris le pari de réussi là où son prédécesseur Antero Henrique a échoué. Le Brésilien aurait ainsi prévu de relancer ce dossier durant le prochain mercato estival de 2020. Reste maintenant à savoir si N’Golo Kanté consentira à quitter la Premier League à l’issue de cette saison.

Affaire à suivre donc…