OM - Mercato : Eyraud et Zubizarreta soulagés par Villas-Boas ?

L’ OM va-t-il recruter ou non lors du mercato hivernal ? La question a été posé à l’entraîneur de l’ Olympique de MarseilleAndré Villas-Boas ce jeudi en conférence de presse.

L’ OM plombé par des difficultés financières ?

André Villas-Boas s’est souvent plaint de son effectif réduit. Ce qui n’a cependant pas empêché l’ OM de réaliser un bon parcours en cette première partie de saison en Ligue 1 Conforama. L’ Olympique de Marseille va même terminer 2e du championnat à la trêve hivernale. Une prouesse que le club phocéen n’avait plus réalisée depuis quelques années.

Est-ce une raison pour ne pas recruter cet hiver ? On sait que le recrutement hivernal de l’ OM pourrait être très calme en raison de ses difficultés financières. Les recruteurs olympiens pourraient ne signer aucun nouveau renfort sans avoir vendu les joueurs indésirables qui gonflent la masse salariale. Le technicien portugais de l' Olympique de Marseille l'a répété ce jeudi en déclarant que « sans sorties, il n'y aura rien ».

OM : André Villas-Boas sceptique sur un recrutement cet hiver ?

Ce qui paraît tout de même surprenant, c’est qu’André Villas-Boas, qui s’est souvent plaint du manque de profondeur sur son banc, ne semble plus à même de recruter. Et pour cause, le coach de l’ OM est désormais convaincu de n’avoir « aucun intérêt » à changer son équipe. Il estime qu’en janvier, « les joueurs qui bougent sont souvent ceux qui ne jouent pas ». Une façon de dire qu'on ne peut pas toujours régler un probleme par un probleme, même si les clubs d'origine des joueurs peuvent faire la différence. Un titulaire du banc au Real Madrid ou à Liverpool peut s'avérer bon à Marseille...

Jacques-Henri Eyraud et son directeur sportif semblent donc soulagés par les propos de leur entraîneur. Eux qui ne souhaitaient pas facher André Villas-Boas en cas d'absence de nouvelles recrues cet hiver.