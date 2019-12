Barça - Mercato : Une terrible nouvelle pour Valverde est tombée

Au lendemain du Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid (0-0), les nouvelles ne sont pas bonnes pour Ernesto Valverde, poussé de plus en plus vers la porte de sortie.

Barça : Ernesto Valverde en danger après le Clasico ?

« Nous n'avons pas toujours pu surmonter leur pression. Ils nous ont jumelés pour nous affronter en un contre un et nous ont obligés à jouer longtemps vers notre ligne arrière (…) Le jeu était difficile », a déclaré Ernesto Valverde à l’issue de match nul (0-0) entre le Barça et le Real Madrid. L’entraineur barcelonais a reconnu la supériorité de son rival lors de cette rencontre.

En effet, le Real Madrid s’est montré très entreprenant lors de ce premier Clasico de la saison. Les Madrilènes ont dominé les Barcelonais, incapables tout au long du match de ressortir proprement le ballon et de trouver leur trident offensif Lionel Messi, Luis Suarez et Antoine Griezmann. Contrairement à son rival, le Barça a livré une piètre prestation à domicile. Un contenu du match qui inquiète les supporters catalans et qui pourrait couter la tête à Ernesto Valverde.

Ernesto Valverde bientôt limogé par ses dirigeants ?

En effet, Francesc Aguilar, journaliste pour Mundo Deportivo, nous apprend que la prestation décevante du Barça face au Real Madrid aurait achevé la réflexion des dirigeants barcelonais concernant le sort du coach espagnol. Le journaliste sportif explique sur son compte Twitter que les dirigeants du FC Barcelone seraient convaincus que le tacticien de 55 ans n’est plus l’homme de la situation et travailleraient désormais sur sa succession. « Le président Josep Maria Bartomeu aurait lui-même pris le contrôle de l’opération », révèle-t-il.

Lié au Barça jusqu’en juin 2020, Ernesto Valverde pourrait donc ne pas aller au bout de son contrat.