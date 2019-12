OM - Mercato : Villas-Boas annonce une bonne nouvelle

Conscient des difficultés financières de l’ OM, André Villas-Boas ne met plus la pression sur ses dirigeants pour obtenir des recrues en janvier. Le coach de l’ Olympique de Marseille annonce toutefois l’arrivée d’un renfort dans ses rangs.

OM : André Villas-Boas, un pas en arrière sur le recrutement ?

L’ OM manque de profondeur sur son banc. C’est connu de tous et André Villas-Boas s’en est souvent plaint. On pouvait alors croire que l’entraîneur de l’ Olympique de Marseille mettrait la pression sur ses dirigeants pour obtenir des renforts lors du mercato hivernal.

Mais à deux semaines de l’ouverture du marché, André Villas-Boas estime n’avoir « aucun intérêt » à recruter cet hiver. Une décision qu’il justifie par le fait que les joueurs recrutés en janvier ne sont généralement pas des foudres de guerre. Pour la plupart, ce sont des joueurs en manque de temps de jeu dans leur club.

Or l’ OM brille cette saison et il ne sera pas question de noyauter son ossature avec l’arrivée de joueurs dont la compétence laisserait à désirer. Raison pour laquelle André Villas-Boas n’est plus chaud pour recruter cet hiver.

OM : André Villas annonce un gros coup du mercato hivernal

Mais ne nous-y trompons pas. Le technicien portugais de l’ OM ne cracherait pas sur une occasion de renforcer son effectif avec un joueur qu’il estimerait de qualité. Et parlant justement de renfort hivernal de qualité, le stratège de l’ Olympique de Marseille a déjà un nom en tête. Il s’agit de Florian Thauvin, qu’André Villas-Boas dit pouvoir être le gros « coup du mercato » hivernal des Olympiens qui ont « besoin de lui ».

Mais que les supporters ne s'y méprennent pas, Florian Thauvin ne sera qu’une « valeur ajoutée », a prévenu le Portugais ce jeudi en conférence de presse.

En outre, on sait que Florian Thauvin a subi une opération de la cheville droite. Le mercato hivernal est en janvier. Mais il ne faut pas espérer un retour du champion du monde dans ce même mois. André Villas-Boas veut « tabler sur février » pour lui « laisser le temps » de se remettre totalement de son opération.

Rendez-vous est donc pris en février pour le retour de Florian Thauvin qui n'a eu droit qu'à 11 petites minutes contre l' ASSE cette saison (1er septembre), avant d'aller en salle d'opération…