PSG - Mercato : L’Atlético Madrid pousse Lemar à l’OL pour Cavani

Selon RMC Sport, Thomas Lemar ne compte pas revenir en Ligue 1 cet hiver pour renforcer l’effectif de l’OL. Mais l’Atlético Madrid et Edinson Cavani, attaquant du PSG, pourraient bien arranger le coup pour Jean-Michel Aulas dans ce dossier.

Thomas Lemar vendu cet hiver pour attirer Cavani ?

A la recherche d’un attaquant de pointe durant le marché de janvier, l’Atlético Madrid serait très intéressé par Edinson Cavani. Libre le 30 juin prochain, le Matador n’est plus un premier choix dans les compositions d’équipes et les Colchoneros voudraient le récupérer dès cet hiver. Pour rendre possible cette opération, les dirigeants madrilènes seraient bien obligés de vendre l’un de leurs éléments offensifs.

D’après les informations de Marca, le club espagnol serait ainsi enclin à se séparer de Thomas Lemar pour faire de la place à Cavani. Arrivé durant l’été 2018, l’international français de 24 ans ne semble pas entré vraiment dans les plans de Diego Simeone qui ne l’utilise que très peu. En quête de renforts pour combler les blessures longue durée de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, l’OL pourraient en profiter. Mais Jean-Michel Aulas devra compter avec la rude concurrence de Chelsea et de bien d’autres clubs anglais.

Le PSG et l’OL pourraient donc voir l’Atlético Madrid leur offrir des solutions durant cet hiver.