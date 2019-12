AS Monaco - Mercato : Oleg Petrov boucle un joli coup à 0 € (Officiel)

L’AS Monaco vient de blinder un des grands espoirs du club. Jeudi, le club du Rocher a en effet annoncé la prolongation du contrat de son jeune défenseur Benoît Badiashile.

Encore une excellente nouvelle pour l’AS Monaco. Quelques heures après l’officialisation du Serbe Strahinja Pavlovic, Oleg Petrov vient de réaliser un nouveau coup.

Jeudi sur son compte Twitter, le club de la Principauté a annoncé la prolongation du contrat de Benoît Badiashile. Le club a posté une photo d’Oleg Petrov et du joueur tenant le maillot rouge et blanc. Le jeune défenseur de l’AS Monaco a renouvelé son bail d’un an. Le joueur de 19 ans est désormais sous contrat jusqu’en 2024. L’intéressé n’a pas caché sa joie après avoir paraphé son nouveau contrat.

Benoît Badiashile s’est dit « très heureux de prolonger avec [son] club formateur ». Il compte davantage travailler pour « franchir les paliers et aider l’équipe à lutter pour obtenir les meilleurs résultats possibles ». Avec cette prolongation, l’AS Monaco conforte encore son arrière garde. L’actuel 9e de Ligue 1 est l’une des plus mauvaises défenses du championnat avec 25 buts concédés après 18 journées. Leonardo Jardim cherche donc à renforcer ce secteur de jeu.

De même, cette prolongation va faire reculer les prétendants de Benoît Badiashile. Le défenseur central était pisté par plusieurs clubs de Premier League dont Chelsea et Newcastle. S’ils veulent passer à l’action, ils doivent désormais sortir le chéquier pour arracher le prodige monégasque.

Cette saison, Badiashile a disputé 12 matches comme titulaire en Ligue 1.