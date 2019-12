OM - Mercato : Mandanda lance une sommation à Lihadji

Isaac Lihadji n’a pas l’air de vouloir signer son premier contrat professionnel avec l’ OM. Le gardien de l’ Olympique de MarseilleSteve Mandanda a envoyé un message à son jeune coéquipier ce jeudi en conférence de presse.

OM : Steve Mandanda prend ses distances avec le dossier Isaac Lihadji

Pur produit du centre de formation de l’ OM, Isaac Lihadji est un joueur très prometteur qui a brillé pendant la récente coupe du monde U17 au Brésil. Alors que l’ Olympique de Marseille lui propose de signer son premier contrat professionnel, l’espoir français ne semble pas très chaud. Même la prime à la signature de plus d’1 million d'euros et le salaire mensuel de 40 000 euros proposés par les dirigeants marseillais pour le convaincre de signer ne semblent avoir aucun effet sur le jeune ailier droit de 17 ans.

Est-ce parce qu’Isaac Lihadji souhaite s’engager ailleurs ? En tout cas, c’est connu que les clubs à ses trousses sont nombreux, et non des moindres : le FC Barcelone, Manchester United, Everton, la Juventus Turin… Le LOSC a même déjà proposé une prime à la signature supérieure à 1 million d’euros et un salaire mensuel de 45 000 euros.

Un dossier vraiment « délicat », comme l’a reconnu Steve Mandanda qui ne veut pas s’immiscer dans les débats même s’il est « un ancien » de l’ OM. Pour le capitaine de l’ Olympique de Marseille, il appartient à Isaac Lihadji et à son entourage de « prendre la décision » qu’ils jugeraient appropriée.

OM : Steve Mandanda somme Isaac Lihadji de se décider rapidement

En revanche, Steve Mandanda n’est pas du genre à attendre indéfiniment qu’Isaac Lihadji se décide. Le dernier rempart de l’ OM souhaite que « sa décision intervienne rapidement » pour que tous les protagonistes de l’affaire soient libérés…

Un souhait qui a tout l’air d’une sommation, voire d’un ultimatum…