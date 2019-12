PSG, Real - Mercato : Camavinga, une nouvelle menace détectée

Impressionnant dans l’entrejeu du Stade rennais, Eduardo Camavinga est annoncé dans les plans du PSG et Real Madrid. Mais le jeune milieu de terrain pourrait prendre une destination surprenante.

Quelle sera la future destination d’Eduardo Camavinga ?

L’avenir d’Eduardo Camavinga semble de plus en plus trouble. L’international espoir français réalise une excellente première partie de saison avec le Stade rennais et enchaine des prestations de haut, de quoi attirer l’attention de plusieurs cadors européens. En effet, il ne fait nul doute que le Stade rennais devra être fort pour résister aux différents assauts des clubs intéressés.

Le PSG garderait un oeil avisé sur la pépite rennaise, tandis que le Real Madrid aurait lancé les premières manœuvres pour son transfert. Des émissaires madrilènes auraient supervisé Eduardo Camavinga lors de la défaite de Stade rennais face à Amiens (3-2) en Coupe de la Ligue. Seulement, un tout autre cador pointe le bout de son nez dans ce dossier.

Un nouveau géant prêt à arracher Camavinga au Stade rennais ?

En effet, selon les informations de Francesc Aguilar, journaliste pour Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait également sur le coup. Le joueur de 17 ans a tapé dans l’oeil du club catalan qui aimerait le recruter. Les recruteurs catalans suivraient une attention particulière l'évolutioon du jeune milieu de terrain en Ligue 1 en vue d'un éventuel transfert l'été prochain.

Mais déloger Eduardo Camavinga de Rennes ne sera pas chose aisée pour les courtisans. Puisque les dirigeants bretons ne comptent pas se séparer de leur pépite, à condition de recevoir une offre de 100 M€. De quoi refroidir les ardeurs des prétendants ?

L’avenir nous le dira…