PSG - Mercato : Leonardo fixé sur le prix d’un talent de Ligue 1.

Désireux de renforcer l’effectif du PSG, Leonardo aurait du vues sur certains éléments de Ligue 1. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait ainsi flashé sur un jeune défenseur qui évolue dans le championnat local, mais il va devoir mettre la main à la poche.

PSG : Leonardo prêt à investir 20 M€ sur un joueur de Ligue 1 ?

Il y a quelques jours, le journal L’Equipe a révélé que le PSG le Paris Saint-Germain est très intéressé par le profil de Rayan Aït-Nouri, l’arrière gauche d’Angers SCO. Le directeur sportif du PSG, Leonardo, se serait même déjà renseigné sur la situation du joueur de 18 ans. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2021, l’international espoir français serait suivi par une flopée de cadors européens dont la Juventus Turin.

Layvin Kurzawa étant clairement sur le départ cet hiver ou l’été prochain, à la fin de son contrat, Leonardo voudrait miser sur Rayan Aït-Nouri afin de renforcer la défense de l’équipe de Thomas Tuchel. Toutefois, pour obtenir la signature du jeune homme, le PSG devra sortir le chéquier et libeller un chèque de 20 millions d’euros sur la table selon les propos du principal concerné.

« Ça me fait quel effet quand on me parle de 15, 20 M€ pour moi ? Il y a un gros changement par rapport au temps où j’étais à Val de Fontenay », a déclaré Rayan Aït-Nouri dans une interview accordée à Onze Mondial. Mais le protégé de coach Stéphane Moulin assure qu’il était « prêt à tout ça, à entendre de telles sommes », sans pour autant être perturbé puisque tout ceci, « c’est extra-sportif encore une fois. »

Le PSG est donc prévenu.