OM : André Villas-Boas prévient le Nîmes Olympique

L’ OM recevra Nîmes samedi (20h45) lors de la 19e et dernière journée de la phase aller de Ligue 1. Pour l’entraîneur de l’ Olympique de MarseilleAndré Villas-Boas, présent ce jeudi en conférence de presse, il est hors de question de ne pas gagner ce match.

OM : André Villas-Boas déterminé à battre le Nîmes Olympique

L’ OM est 2e de Ligue 1 et reste sur un impressionnant enchaînement de 7 matches sans la moindre défaite. Pour André Villas-Boas, la réception du Nîmes Olympique serait « une opportunité de prolonger cette série positive (six victoires et un match nul) », même s’il est conscient que « c’est un match dangereux avant Noël ». Pour ne pas se faire surprendre, l’entraîneur de l’ Olympique de Marseille « va rappeler à l'ordre les joueurs pour qu'ils soient attentifs et concentrés ».

Pour André Villas-Boas, il faut également « profiter du manque de confiance » du Nîmes Olympique qui « va jouer, comme Metz, en n'ayant rien à perdre ». Face à un tel adversaire, l’ OM « va utiliser la force du Vélodrome, avec près de 60 000 supporters » pour « mettre la pression… » parce que l’écurie phocéenne « ne peut pas se permettre de rater une opportunité comme celle de samedi ».

Blaquart et ses joueurs sont prévenus. L’ OM n’entend pas leur faire le moindre cadeau…