ASSE - PSG : Débordements, grosse décision contre des supporters

Sanctionnée d’un huis clos total par la LFP, l’ ASSE a décidé de porter plainte contre des supporters qui se sont introduits en masse et par la force dans le Stade Geoffroy-Guichard, lors de la réception du PSG, le dimanche 15 décembre, selon les informations de l’AFP.

ASSE : Plainte contre des supporters entrés de force à Geoffroy-Guichard.

L’ ASSE a été condamnée par la Commission de la Ligue de Football Professionnel (LFP), à titre conservatoire, lundi, à cause des incidents survenus dans son enceinte lors de la venue du PSG (18e journée de Ligue 1). La Ligue a en effet infligé un huis clos total à l'AS Saint-Étienne à cause du comportement de ses supporters à Geoffroy-Guichard, le dimanche 15 décembre.

Mais quatre jours après les débordements, le club ligérien croit savoir que des supporters (une centaine) ont pénétré de force dans le Chaudron, d’après les révélations de l’Agence; la source précise par ailleurs que le procureur de Saint-Étienne David Charmatz a fait savoir qu’il n’a pas encore décidé de la suite qu'il donnerait à cette plainte déposée par la direction de l'organisation et de la sécurité du club stéphanois.

Une réunion importante, en rapport avec les débordements.

Dans un communiqué officiel conjoint, l’ ASSE a informé de la réunion tenue ce jeudi 19 décembre, avec la préfecture de la Loire, le procureur de la République et la Direction départementale de la sécurité publique. Ce conclave est en effet en rapport avec les débordements et incidents lors du match ASSE - PSG, du dimanche 15 décembre 2019, au stade Geoffroy-Guichard.

« Cette réunion a permis d’une part de condamner les dérives et les mises en danger inacceptables, et d’autre part de partager un certain nombre de constats et pistes de réflexion qui seront explorées dans les semaines et les mois à venir pour entamer un travail commun, tels que le renforcement de certaines mesures de sécurité, notamment au niveau du filtrage et de l’amélioration dans le cadre de la sûreté des infrastructures », a appris le club ligérien et les autres entités.

Pour finir, les initiateurs de la réunion ont admis que « l’amélioration globale de la sécurité et le bon déroulement des rencontres au stade Geoffroy-Guichard ne peuvent se faire sans le concours des groupes de supporters ». Dès lors, ils ont invité ces derniers « à prendre également leurs responsabilités ».