OM : André Villas-Boas s’incline encore devant le PSG

André Villas-Boas avait jeté l’éponge avant le Clasico aller de la saison PSG-OM. L’entraîneur de l’ Olympique de Marseille continue à s’incliner face au Paris Saint-Germain pour le sacre de Ligue 1 cette saison.

OM : le PSG indéboulonnable pour André Villas-Boas ?

L’ OM a été battu par le PSG (0-4) lors de la 11e journée de Ligue 1. Mais depuis cette défaite, l’ Olympique de Marseille carbure, s’est emparé de la 2e place de Ligue 1 et reste sur un impressionnant enchaînement de 7 matches sans la moindre défaite, dont 6 victoires de rang et un nul. De quoi défier le Paris Saint-Germain sur le reste de la saison ? Les Parisiens qui n’ont que 7 points d’avance avec un match en moins.

Pour André Villas-Boas, présent ce jeudi en conférence de presse, il est hors de question d’envisager cette concurrence. Pour le technicien portugais, « le PSG est trop fort pour ce championnat » et l’ OM, qui est « trop loin » de l’écurie parisienne, ne vise pas du tout « la première place… cette saison ».

André Villas-Boas désigne les véritables adversaires directs de l’ OM cette saison

En revanche, l’ Olympique de Marseille « reste toujours focalisé sur la deuxième place ». Raison pour laquelle il est « important » pour André Villas-Boas de « gagner samedi et de regarder ce qui va se passer dans les autres matches notamment avec Lille et Rennes », qui sont les véritables adversaires des Marseille dans la course au podium final cette saison.

Pour rappel, le LOSC est 3e (31 points) et le Stade Rennais 4e (30 points et 1 match en moins). Quand à l’ OL et à l’ AS Monaco, ils semblent déjà largués avec 10 points de retard sur l’ Olympique de Marseille (35 points).