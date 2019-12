ASSE : Ouf, une bonne nouvelle avant d’affronter le RC Strasbourg

L’ ASSE et Claude Puel peuvent se réjouir. Une bonne nouvelle est tombée, jeudi. L’AS Saint-Étienne a informé du retour progressif d’un joueur offensif blessé il y a un peu plus d’un mois et demi.

ASSE : Un blessé a retrouvé les entrainements… et le chemin des filets !

Victime d’une fissure du cinquième métatarse le 27 octobre 2019, lors de la 11e journée de Ligue 1, un jeune joueur formé à l’ ASSE avait été brutalement freiner dans sa progression. Mais après un peu plus d’un mois et demi d’absence, il est revenu à l’entrainement des Verts. Il est même en contact avec le ballon depuis le début de cette semaine.

Alors que Claude Puel a fait savoir qu’il croise les doigts pour ne plus avoir de blessés, en vue de la deuxième partie de la saison, une bonne est venue lui mettre le baume au coeur. En effet, l’avant-centre de 19 ans retrouve « petit à petit sa condition physique » et des sensations à l’entrainement.

« Ce jeudi après-midi, à L'Étrat, Charles Abi a prouvé que ses sensations face au but n'étaient pas parties et a enchaîné les buts », a appris l’ ASSE, via son site internet, avec une vidéo du joueur en action, en illustration.

Il faut dire que si la pépite stéphanoise retrouve toutes ses sensations, il pourrait rejouer ce samedi face au RC Strasbourg, lors de la 19e et dernière journée de la phase aller du championnat, au stade la Meinau (20h45).

Bien avant sa blessure, le jeune attaquant avait pris part à 6 matchs de Ligue 1 et avait été titulaire trois fois de suite.