ASSE - Mercato : Assane Diousse, une destination se dégage

Parmi les indésirables à l’ ASSE, Assane Diousse est sur la liste des joueurs concernés par le dégraissage annoncé par Claude Puel. Le milieu de terrain pourrait rejoindre un autre championnat dès cet hiver.

Porte de sortie de l' ASSE pour Assane Diousse cet hiver ?

Assane Diousse n’a pas réussi à s’imposer à l’ ASSE depuis son arrivée au club le 1er août 2017. Pire, il ne rentre plus dans les plans du club ligérien qui a décidé de se séparer de lui. La saison dernière, il avait même été prêté au Chievo Vérone pour six mois, entre janvier et mai 2019.

Revenu à Saint-Étienne lors de cet exercice, le milieu défensif est toujours indésirable. Ni Ghislain Printant ni Claude Puel ne lui ont accordé leur confiance. Depuis le début de la saison, Assane Diousse a joué un bout de match contre le FC Nantes en Ligue 1, soit 10 petites minutes et 77 minutes face au VfL Wolfsburg en Ligue Europa. Il n’a donc clairement pas sa place dans l’effectif pléthorique (32 joueurs) de l’ ASSE que Claude Puel souhaite réduire.

Assane Diousse vers un autre prêt après le Chievo Vérone ?

N’ayant pas de proposition concrète depuis l’été dernier, l’international sénégalais pourrait voir le bout du tunnel cet hiver si l’on en croit les révélations de Le 10Sport. Ce dernier serait ciblé par le FC Sion, d’après la source.

En effet, le média croit savoir que les Verts ont proposé les services du joueur de 22 ans au club suisse et que la formation helvète, en quête d’un milieu récupérateur, serait intéressée par le profil de ce dernier. Mais un hic demeure dans le dossier.

D’après la source, le FC Sion est plutôt enclin à un prêt d’Assane Diousse et non un transfert. Recruté à 5 M€ au FC Empoli, le natif de Dakar est sous contrat à l’ ASSE jusqu’en juin 2022 et son tarif est estimé à 3 M€.