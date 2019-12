PSG - Mercato : Christian Eriksen, Tottenham a pris sa décision.

Christian Eriksen, en fin de contrat le 30 juin prochain, est annoncé dans les plans du PSG ainsi que du Real Madrid. Aux dernières nouvelles, les dirigeants de Tottenham auraient pris une grande décision pour le milieu de terrain danois.

Une opportunité en or pour le PSG avec Christian Eriksen ?

Sous contrat jusqu’au juin prochain, Christian Eriksen a refusé de prolonger son contrat avec Tottenham. Sauf coup de théâtre de dernière minute, le milieu de terrain venu de l’Ajax Amsterdam en 2013 se dirige vers un départ du club londonien. D’ailleurs, il pourrait déjà négocier un accord avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain afin de le rejoindre gratuitement l’été prochain.

Mais d’après les révélations du Evening Standard, les décideurs des Spurs auraient pris la résolution de vendre Christian Eriksen durant le marché de janvier. José Mourinho veut remodeler son effectif et aurait transmis les noms de trois joueurs qu’il aimerait voir partir au retour de la trêve hivernale. Victor Wanyama, Danny Rose et Christian Eriksen seraient ainsi priés de se trouver un nouveau point de chute dans les semaines à venir. Outre le PSG, Manchester United et le Real Madrid serait également intéressé par Eriksen.

Affaire à suivre donc…