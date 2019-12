OM, ASSE - Mercato : Le Barça pose ses conditions pour Todibo

L’ OM et l’ ASSE sont attirés par le profil de Jean-Clair Todibo, joueur du Barça. Le FC Barcelone aurait fait savoir à l’ Olympique de Marseille et à l’ AS Saint-Etienne ses conditions pour libérer son jeune défenseur central.

L’ OM et l’ ASSE aux trousses du défenseur du Barça Jean-Clair Todibo ?

L’ OM sait que Boubacar Kamara, qui représente son avenir, pourrait pourtant lui fausser compagnie beaucoup plus vite que prévu, tant de grosses écuries le suivent attentivement. Pour ne pas être pris de court, l’ Olympique de Marseille souhaiterait alors attirer un autre défenseur central dès à présent.

Quant à l’ ASSE, il a besoin de renforcer ce secteur où la stabilité parfaite est encore loin d’être acquise malgré l’arrivée de Claude Puel sur le banc. Le technicien français de l’ AS Saint-Etienne ne serait pas mécontent d’attirer un premier renfort pour marquer l’effectif de son empreinte.

Mais l’ OM et l’ASSE visent la même cible, à savoir Jean-Clair Todibo, jeune défenseur central du Barça. Une opération d’autant envisageable que le Français est à la recherche de temps de jeu. Lui qui n’a eu droit qu’à 4 apparitions avec le FC Barcelone depuis son arrivée en janvier dernier en provenance du Toulouse FC.

Un intérêt des Marseillais et des Stéphanois contre lequel le Barça n’est pas opposé. D’ailleurs, les responsables barcelonais sont désireux de dégraisser un effectif pléthorique et diminuer la masse salariale.

L’ OM et l’ ASSE devancés pour Jean-Clair Todibo ?

Mais il faut croire que l’ OM ou l’ ASSE ne seront pas en mesure de conclure l’affaire. Selon La Gazzetta dello Sport, le Barça aurait fixé le prix de Jean-Clair Todibo entre 15 et 20 millions d’euros. Une somme difficile à réunir pour deux clubs en difficulté financière. L’ Olympique de Marseille ou l’ AS Saint-Etienne envisagent plutôt de se faire prêter Jean-Clair Todibo cet hiver.

Autre condition, Josep Maria Maria Bartomeu et son staff réclament une clause de rachat dans le futur contrat de l’ancien Toulousain.

Enfin, pour ne laisser aucun espoir aux recruteurs marseillais, ni à leurs homologues stéphanois, le FC Barcelone serait déjà en négociations avec le Milan AC pour le joueur de 19 ans. Des discussions qui seraient en très bonne voie et proches d’aboutir…