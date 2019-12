OGC Nice : Patrick Vieira calme les ardeurs des supporters

Treizième de Ligue 1 à la veille de l'ultime journée de la phase aller, l'OGC Nice aura vécu, quoi qu'il se passe samedi soir contre Toulouse, une première partie de saison compliquée. Ce qui ne surprend pas forcément le patient et mesuré Patrick Vieira.

Les mots forts de Patrick Vieira

Patrick Vieira aura bien mérité un peu de repos lors de la trêve hivernale, qui sera effective samedi soir après la réception du Téfécé. Entre les incessantes rumeurs au sujet de son éventuel départ vers Arsenal pour remplacer Unai Emery et les difficultés rencontrées par son équipe depuis l'entame de la saison, ses nerfs ont été mis à rude épreuve.

Il faut dire que les ambitions de l'OGC Nice ont évolué depuis cet été et l'arrivée d'Ineos sur la Côte d'Azur. Détenu désormais par Jim Ratcliffe, milliardiaire britannique, le club niçois a changé de dimension financièrement parlant, ce qui implique fatalement des attentes plus fortes de la part des supporters et des observateurs.

Conscient de tout cela mais aussi de la réalité du terrain, Patrick Vieira a souhaité faire passer un messagefort cette semaine avant le dernier match de l'année 2019.

"Le problème, c'est qu'avec l'arrivée d'Ineos, vous pensiez que c'était une obligation de finir dans les trois premiers. Mais c'est un projet en cours. Il faut encore quelques mercatos pour améliorer l'effectif. Mais l'ambition du club n'a pas changé et on va se donner les moyens de réussir. Après, il y a des étapes à franchir et il faut se donner un peu de temps", a déclaré le champion du monde 1998 dans des propos rapportés par L'Equipe.

Déjà actif sur le marché des transferts avec le prêt de Riza Durmisi, l'OGC Nice devrait donc encore bouger cet hiver si l'on en croit les propos du technicien azuréen.