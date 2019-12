RC Lens : Les Sang et Or réalisent un excellent coup

Plus que jamais en lice pour une promotion en Ligue 1, le RC Lens a la chance et le mérite de pouvoir s'appuyer sur un effectif conséquent, tant en quantité qu'en qualité, et dans lequel les jeunes joueurs n'hésitent pas à saisir leur chance, à l'image de Cheick Doucouré.

Une excellente nouvelle pour le RC Lens

Arrivé en janvier 2018 en provenance de l'AS Real Bamako alors qu'il n'avait que 18 ans, le Malien Cheick Doucouré a très rapidement montré son grand potentiel. Titularisé à 24 reprises par Philippe Montanier, le puissant milieu défensif a ainsi accumulé beaucoup de temps de jeu dès sa première saison complète sous le maillot Sang et Or.

Victime d'une concurrence plus coriace cette saison, avec notamment l'arrivée de Yannick Cahuzac au milieu de terrain, et devant digérer sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations cet été avec les Aigles du Mali, Doucouré a en revanche moins joué en début d'exercice.

Mais ça, c'était avant la blessure de Jonathan Gradit sur la pelouse de Nancy le 25 octobre dernier. Utilisé depuis en défense centrale par son entraîneur afin de pallier l'absence de l'ancien Caennais, le jeune Malien a montré qu'il était également capable de tenir la baraque à ce poste.

Conscients d'avoir une pépite entre les mains, les dirigeants lensois ont donc voulu faire un geste fort en sa faveur, d'où sa toute récente prolongation de contrat jusqu'en 2024.

"Le RC Lens est un très bon club et il m’a beaucoup fait progresser. Cette prolongation montre que le RC Lens me fait confiance. Maintenant, je dois continuer à travailler, rester sur ma bonne dynamique actuelle et je pense que ça va bien se passer. J’espère que l’on va atteindre l’objectif du club qui est de monter en Ligue 1. D’un point de vue plus personnel, j’espère disputer plus de matchs et engranger de l’expérience en championnat", a déclaré le joueur sur le site de son équipe.

Cheick Doucouré devrait de nouveau être aligné d'entrée par Philippe Montanier lors de la réception de Niort samedi après-midi.