OM : Steve Mandanda lucide sur la force du PSG

Pourquoi l’ OM, brillant cette saison, ne pourrait pas faire concurrence au PSG, leader incontesté de Ligue 1 ? Telle est en substance la question qui a été posée au gardien de l’ Olympique de MarseilleSteve Mandanda en conférence de presse.

OM : le PSG indéboulonnable sur la durée ?

L’ OM carbure cette saison. L’ Olympique de Marseille est deuxième de Ligue 1 avec 35 points et reste sur une belle série de 7 matchs sans défaite, dont 6 victoires de rang et 1 nul. De quoi envisager une concurrence pour le titre cette saison avec le PSG, leader de Ligue 1 avec 42 points et un match en moins ?

Répondant à cette question, Steve Mandanda a conseillé de « rester lucide ». Pour le dernier rempart olympien, l’ OM « ne boxe pas dans la même catégorie que le PSG aujourd’hui ».

Selon le portier de l' OM, ce n’est pas impossible battre leParis Saint-Germain « sur un match... ». Mais il faudrait se garder de croire que vaincre les Parisiens sur un match offrirait de grandes chances aux Marseillais de les coiffer au poteau pour le titre de Ligue 1 cette saison. Car la principale force des Franciliens, c’est « dans la durée, on le voit, ils sont largement au-dessus de ce championnat ».

Thomas Tuchel et ses joueurs peuvent dormir sur leurs deux oreilles…