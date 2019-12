PSG - Mercato : Super, Leonardo proche de réaliser un coup magistral

Le mercato hivernal approche à grands pas et le PSG se prépare à boucler certaines transactions. Le directeur sportif du Paris Saint-GermainLeonardo aurait même déjà fait un pas décisif dans un dossier important.

PSG : un moyen ingénieux de Leonardo pour attirer une cible prioritaire ?

Il y a des joueurs indésirables dans tous les clubs du monde, y compris au PSG. C’est notamment le cas de Leandro Paredes, dont le Paris Saint-Germain souhaiterait se séparer cet hiver. Il est vrai que le milieu de terrain argentin n’est pas parvenu à s’imposer depuis son arrivée en janvier dernier en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg contre 47 millions d’euros.

Mais on ne se débarrasse pas facilement en l’espace d’un an d’un joueur acheté si cher. Leonardo aurait alors réfléchi au moyen de parvenir à ses fins. Et le directeur sportif du PSG aurait trouvé une solution. Selon les informations divulguées ce vendredi par Tuttosport, le responsable parisien aurait convaincu la Juventus Turin d’accepter un échange entre Leandro Paredes et Emre Can, joueur visé par Thomas Tuchel.

Le média transalpin précise même que Leonardo n’aurait pas eu trop de difficultés à convaincre la Juventus Turin du bénéfice réciproque d’un échange Leandro Paredes contre Emre Can dans la mesure où les deux joueurs, en manque de temps de jeu, seraient eux-mêmes très ouverts à quitter leurs clubs respectifs. En outre, l’échange se ferait à zéro euro, les deux joueurs ayant la même valeur marchande.

On n’attend plus que l’accord soit signé pour applaudir un véritable coup de maître du directeur sportif brésilien du PSG…